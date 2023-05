OM : un joueur fait la loi devant Tudor dans le vestiaire marseillais

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Alexis Sanchez n’a pas encore tranché son avenir. En fin de contrat en juin, le buteur de 34 ans attend la fin de la saison et sans doute d’en savoir plus sur l’avenir d’Igor Tudor avant de donner sa réponse définitive aux dirigeants de l’OM. En attendant, le Chilien dicte sa loi dans le vestiaire... où même Igor Tudor lui obéit au doigt et à l’œil.

Tudor se fait tout petit devant Sanchez

« Tudor a une ligne de conduite et il n’en dévie jamais. Tous les joueurs sont logés à la même enseigne, à part Alexis Sanchez certainement, mais que voulez-vous lui reprocher ? », témoigne pense un proche du groupe pro dans L’Équipe. Sanchez est souvent cité en exemple et son implication peut difficilement être questionnée. Mais d’autres joueurs de l’OM ont aussi bénéficié d’une vraie mansuétude de la part de l’entraîneur (Malinovski ou Balerdi, par exemple) alors qu’il a été plus tranchant avec certains (Gerson, parti depuis, Payet, mais également Guendouzi ou Ünder).

Bastien Aubert

Rédacteur