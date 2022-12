OM : un maire de Marseille lâche un scoop sur la vente du club

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Un spécialiste de l'Arabie Saoudite a juré qu'il n'y avait rien, Pablo Longoria aussi. Romain Molina a assuré que Frank McCourt était vendeur mais qu'il demandait trop d'argent. Pour clore définitivement le chapitre "Vente OM", il ne manquait plus qu'une déclaration d'un élu marseillais. Le site Football Club de Marseille l'a eue. Elle émane d'Anthony Kremeier, maire des IIe et IIIe arrondissement de la cité phocéenne. Celui-ci est catégorique :

« Jamais personne n’est venu aux renseignements. On en blague souvent, je vous jure qu’il n’y a rien. Je crois que Gaudin a su que le club avait été vendu à McCourt le matin et à 14 heures, McCourt était dans son bureau... Moi, je n’ai aucune info. Il n’y a rien, pas de message caché. C’est normal que le maire de Marseille défende les intérêts des Marseillais au niveau du stade, donc il y a un rapport de force. Mais non, il n’y a aucune discussion, rien. » Le serpent de mer peut retourner dans les profondeurs. Et y rester...