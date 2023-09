OM : un Marseillais fait une annonce inquiétante après Toulouse

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L'Olympique de Marseille, qui ne s'est réveillé qu'en fin de match, a été accroché ce dimanche sur sa pelouse par Toulouse (0-0), concédant son troisième match nul lors des quatre derniers matchs. Après la rencontre, le gardien marseillais, Pau Lopez, s'est arrêté au micro des journalistes, avouant que lui et ses coéquipiers ne comprenaient pas encore les consignes de leur nouvel entraîneur, Marcelino.

"Il faut comprendre ce que nous demande le coach"

"Il manque peut-être un peu plus de compréhension sur ce que nous demande le coach défensivement et offensivement. Avec Tudor, le joueur devait un peu moins réfléchir : c'était du un contre un, tu marques ton joueur et c'est tout. Le coach a beaucoup travaillé en Espagne, travaille beaucoup sur la tactique. Il faut comprendre ce que nous demande le coach avec et sans ballon. On a bien travaillé cette semaine mais il faut le démontrer en match. Quand on l'aura mieux assimilé on va s'améliorer, c'est une question de jeu, pas d'intensité", a confié le portier espagnol en zone-mixte.

⚪️Ⓜ️ OM - Toulouse : les Tops et les Flops olympiens #TeamOM https://t.co/3KKbBo8LrD — But_OM (@Butfc_OM) September 17, 2023

Podcast Men's Up Life