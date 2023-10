OM : un milliardaire indien bien connu à Marseille pour racheter le club avant janvier ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Plus un jour ne passe sans qu’un nouvel élément sur le vente de l’OM ne tombe. Cette semaine, Thibaud Vézirian a remis une pièce dans la machine en évoquant l’implication d’un milliardaire indien aux côtés de nouveaux investisseurs saoudiens. « Ce que je peux dire très clairement, ce qui est prévu par beaucoup de sources, c’est toujours une vente aux Saoudiens, a expliqué le journaliste. Mais la réalité, ce seront des Saoudiens avec CGA-CGM, et peut-être les Indiens via un petit pourcentage ou un sponsoring avec un milliardaire indien. Ce que l’on me garantit, c’est qu’une officialisation de la vente est inéluctable. Mes sources me le disent toutes. »

Gautam Adani au soutien des Saoudiens ?

L’identité du milliardaire indien en question se précise. Selon Le Quotidien du Sport, il pourrait s’agir de Karan Adani, fils de Gautam Adani, qui dirige les opérations aéroportuaires du groupe Adani. Cette entreprise est en lien étroit avec la CMA-CGM, déjà installée à Marseille et au côté de l’OM, dont il est le sponsor principal. « C’est justement Rodolphe Saadé qui fait le lien entre l’Arabie Saoudite, l’OM et le groupe indien, précise le média. Ce dernier réfute régulièrement tout envie de racheter l’OM, mais tient un rôle essentiel dans l’avenir du club marseillais, qui devrait bien être vendu probablement avant le mois de janvier. »

🚨 #VenteOM

⭐️⭐️⭐️⭐️

➡️ Les dernières révélations sur la vente de l’OM et le nom du milliardaire indien impliqué ! #OM #Ligue1UberEats #football https://t.co/rDuGYuG8mV — Le Quotidien du Sport (@QuotidienSport) October 12, 2023

Podcast Men's Up Life