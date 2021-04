OM : un nouveau cador offert à Jorge Sampaoli ?

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Selon le site Treize013, l'OM s'apprête à faire signer un premier contrat professionnel au jeune milieu de terrain Paolo Sciortino (17 ans), en fin de contrat aspirant. Milieu défensif très bien noté dans les catégories de jeunes, Sciortino a récemment participé à un amical en interne et est sorti du lot. Il s’est même entraîné avec les pros la semaine dernière. Son père, Noël, avait été un attaquant emblématique du côté d'Endoume et de Consolat.

Sciortino devrait signer pro

Il y a un an, dans La Provence, Stéphane François, qui avait fait de Sciortino son capitaine en U17, ne tarissait pas d'éloges. « Sur et en dehors du terrain, c'est un joueur exemplaire, avait-il confié. Il a une intelligence de jeu naturelle, il est toujours bien placé. On l'a poussé à travailler la finition car il ne prend pas assez sa chance. Il a d'ailleurs marqué deux buts sur des frappes de loin, mais il faut qu'il élargisse sa palette. S'il continue sa progression, en prenant le temps, sans brûler les étapes, on espère tous qu'il ira loin ».