OM : un nouveau candidat au rachat se serait déclaré à Frank McCourt !

Profitant de la promotion de son dernier livre, Mourad Boudjellal enchaîne les interviews actuellement. L'ancien président du RC Toulon a repris sa campagne concernant l'Olympique de Marseille, assurant ne pas avoir renoncé à présider le club malgré l'inflexibilité de Frank McCourt face au projet Ajroudi.

Comme nous vous l'indiquions ce jeudi, l'OM a effectué une nouvelle mise au point afin de remettre Mourad Boudjellal à sa place. « Cette nouvelle sortie médiatique renforce un peu plus le dossier et notre volonté de dénoncer l’imposture que représente cet individu sans scrupules et sans éthique professionnelle », a notamment fait savoir le club phocéen.

Un mystérieux investisseur aurait aussi tenté sa chance

Journaliste de l'AFP basé à Marseille, bien renseigné sur les rumeurs de rachat autour de l'OM, Manu Barranguet a lâché quelques informations dans le « Débat Foot Marseille » sur footballclubdemarseille.fr. S'il n'a pas pu recouper toutes les informations, l'intéressé a quand même laissé entendre que le tandem Ajroudi – Boudjellal n'était pas l'unique option du Bostonien :

« J’ai entendu parler d’une autre candidature, il y a d’autres personnes intéressées, on ne peut pas en dire d’avantage car les infos ne sont pas assez solides. Des chinois ? Non, mais je pense ce n’est pas pour tout de suite. McCourt ne vendra pas maintenant, ça sera à un horizon plus lointain. Je pense que tout ça c’est de l’agitation. (…) Le timing ? Je pense que c’est plusieurs années, McCourt n’a pas le comportement de quelqu’un qui part en courant ».