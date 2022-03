OM : un nouveau capitaine est prêt à bondir dans le vestiaire !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

6. C’était la note réservée à Valentin Rongier dans L’Équipe après sa prestation contre l’OGC Nice dimanche au Vélodrome en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (2-1). Le milieu de terrain a évolué plus au cœur du jeu que lors de ses dernières sorties et a été précieux dans le grattage de ballons et les projections.

Jorge Sampaoli n’a pas attendu cette nouvelle prestation convaincante pour faire de Rongier l’un de ses chouchous du vestiaire cette saison à l’OM. Dans un avenir proche, l’ancien capitaine du FC Nantes pourrait même prendre encore plus de galon au sein du club phocéen.

« Un des leaders identifiés de cette équipe ? Oui, pourquoi pas ? Ce n’est pas mon but, a-t-il récemment confié à L’Équipe. On n’arrive pas dans un club grand comme l’OM en voulant s’imposer comme le capitaine, ça, ça n’existe pas. D’autant plus quand il y a des Steve (Mandanda), des Dimitri, des Bouba (Kamara), beaucoup plus légitimes. Mais je suis prêt. Si un jour on me dit “Valentin, tu prends le brassard”, ce sera avec une grande fierté.

Pour résumer Si Jorge Sampaoli devait choisir un nouveau capitaine dans le futur proche, l’entraîneur argentin de l’OM sait déjà qu’il pourrait compter sur un certain Valentin Rongier (27 ans). L'ancien milieu du FC Nantes pourrait devenir capitaine.

Bastien Aubert

Rédacteur