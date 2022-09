OM : un nouveau danger guette Tudor à Marseille

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Les honneurs de la presse. Nationale et régionale. Ainsi Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM, est raconté par certains anciens dans le quotidien l'Equipe et dans La Provence. C'est d'ailleurs dans le quotidien régional que Bernard Pardo, fin connaisseur du club et ancien de l'OM lors des années Tapie, donne son point de vue sur le successeur de Jorge Sampaoli.

Il apprécie le début de saison, le style de jeu, mais tient tout de même à apporter une nuance. Extrait : "Ce pressing me plaît, j'aime quand l'OM est conquérant et prend le match en main. Plus l'équipe joue haut, plus elle récupère le ballon près du but adverse. L'OM trace sa ligne de jeu. Avec Sampaoli, le problème était que l'équipe était illisible si bien qu'on sortait du match en se demandant comment on avait joué. Attention quand même que Tudor ne devienne pas trop lisible pour ses adversaires."

C'est dit.