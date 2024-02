OM : un nouvel élément au dossier de la vente du club

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Ce samedi, l'hebdomadaire de La Provence consacré à l'OM (1899) consacre un dossier à Frank McCourt, qui n'a plus mis les pieds à Marseille depuis le mois d'août. Ce qui, évidemment, a été perçu par les partisans d'une vente comme le signe que l'homme d'affaires américain se désintéresse du club et qu'il va bientôt s'en désengager. Eh bien, pas du tout !

"Mc Court ne se trouverait toujours pas dans cet état d'esprit"

Selon l'hebdo, si McCourt ne vient plus à Marseille, c'est qu'il préfère le calme et l'anonymat de la plage de Saint-Tropez dont il est propriétaire. Et qu'il a d'ailleurs mis en vente, elle... Et puis, s'il demande à Pablo Longoria de vendre, ce qui a été entendu jusqu'à la Ligue, il s'agit de joueurs, pour équilibrer les comptes, pas du club. On peut lire dans 1899 : "Si d'éventuels investisseurs prennent régulièrement la température sur une cession de l'OM, Mc Court ne se trouverait toujours pas dans cet état d'esprit".

Lu dans @laprovence : "Si d'éventuels investisseurs prennent régulièrement la température sur une cession de l'#OM, Mc Court ne se trouverait toujours pas dans cet état d'esprit." — OManiaque (@OManiaque) February 17, 2024

