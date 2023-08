OM : un nouvel international à Marseille !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

L’OM cumule de plus en plus d’internationaux ces dernières années. Si certains arrivent dans la cité phocéenne avec ce statut, d’autres l'acquièrent à force de travailler et de bonnes performances sous le maillot olympien. C’est le cas de ce jeune joueur.

Mughe sélectionné avec le Cameroun

Auteur d’un début de saison intéressant, François-Régis Mughe a pu montrer de quoi il était capable avec Marcelino. Un travail récompensé par le sélectionneur camerounais Rigobert Song, qui vient de le choisir pour le prochain rassemblement des Lions Indomptables. Le parcours de François-Régis Mughe fait penser à celui de Bamba Dieng avant lui.

Podcast Men's Up Life