OM : un ancien du FC Nantes colle un gros tacle au PSG via Bernard Tapie

Quand on traverse une passe difficile sur le terrain comme Amine Harit actuellement, le mieux pour s'éviter la colère des supporters est de les prendre par les sentiments. Par exemple, dans le cas de ceux de l'OM, en flattant Bernard Tapie et en taclant le PSG. C'est ce qu'a fait l'international marocain dans une interview accordée au média spécialisé dans le rap Booska-P.

"L'OM, c'est le seul club français à avoir gagné la Ligue des champions. Il y a d'autres clubs, quand on voit tout ce qu'ils ont tenté pour la gagner… Il faut se rendre compte que ce n'est pas facile à faire. Lui, il a réussi à le faire à une période où c'était encore plus difficile aujourd'hui. C'est un grand monsieur de ce sport et de l'Olympique de Marseille."

