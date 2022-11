Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Plusieurs joueurs de l'OM défendront les couleurs de leur pays au Qatar, pendant la Coupe du Monde. Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout pour la France, Bamba Dieng et Pape Gueye pour le Sénégal, et Simon Ngapandouetnbu pour le Cameroun. Une surprise pour le troisième gardien de l'OM, qui à 19 ans, vit un rêve éveillé. Le jeune portier s'est d'ailleurs fixé de nouvelles ambitions avec sa sélection mais aussi avec le club marseillais.

« Je vais devoir envoyer encore plus »

« Pour moi, c'est vraiment une dinguerie de participer à la Coupe du Monde à cet âge-là ! Surtout avec mon pays de naissance et celui de mes parents », raconte Simon Ngapandouetnbu dans un entretien au Phocéen. « De plus, j'ai la chance d'être avec d'anciens Marseillais (Ntcham, Nkoudou et Zambo-Anguissa). Et puis il y a le gardien André Onana qui m'a beaucoup parlé (…). Ici, il est le titulaire indiscutable, et je travaille dur pour avoir ma place dans le futur. Quand je vais rentrer à Marseille, je vais devoir envoyer encore plus. Pour l'instant, j'ai un petit statut à l'OM, et je vais essayer de faire encore plus ».