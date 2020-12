OM : un premier couac freine les discussions pour prolonger Villas-Boas

André Villas-Boas va de surprise en surprise depuis qu’il est à l’OM. La semaine dernière, le technicien portugais se plaignait d’un couac survenu lors du mercato estival avec l'arrivée de Luis Henrique.

Mardi, c’est avec une certaine surprise qu’il a évoqué des négociations entamées pour une prolongation d’un contrat qui expire en juin 2021. Au printemps dernier, « AVB avait refusé le nouveau bail proposé par les dirigeants de l’OM en raison du départ précipité d’Andoni Zubizarreta à la tête de la direction sportive.

L'OM n'est pas confiant sur le dossier Villas-Boas

Cette fois-ci, il n’est pas dit que les deux parties finissent non plus par s’entendre. Au club, le pessimisme est de rigueur à l’instant T. « En interne comme en externe, Pablo Longoria répète que Villas-Boas est l’entraîneur idéal pour construire un projet. Mais, au club, on ne cache pas que les discussions s’annoncent longues et compliquées, parce que le contexte économique soulève pas mal d’inconnues, peut-on lire dans L’Équipe. AVB, lui, connaît bien son plan de carrière : il veut encore entraîner trois saisons après celle-ci et se montrera donc exigeant sur les projets qu’on lui propose. »