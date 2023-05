OM : un premier verdict est tombé pour les blessures de Gigot et Sanchez

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Sale soirée samedi pour l'OM sur le terrain du RC Lens ! Non seulement les Phocéens se sont inclinés à Bollaert (1-2) avec un arbitrage qui leur a hérissé les poils du dos mais Igor Tudor a perdu deux joueurs cadres sur blessure.

En première période, Samuel Gigot est d'abord sorti, remplacé par Leo Balerdi. Déjà victime d'une alerte en début du match contre Auxerre, le patron de la défense olympienne n'a cette fois-ci pas tenu le choc, victime d'une blessure à la cheville. La même cheville touchée en février contre Clermont et pour lequel il avait été out pour un mois. Le verdict n'est pas encore tombé mais il y a des craintes pour sa fin de saison même si pour l'heure on ne parle que d'une "petite entorse" selon le journaliste de Maritima Karim Attab.