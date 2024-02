OM : un proche du club confirme des discussions pour une vente !

Ce mercredi après-midi, le président de l'OM, Pablo Longoria, a expliqué en conférence de presse que, contrairement à ce que certains médias annonçaient, il n'était pas au bout de son histoire avec le club phocéen. On peut penser que tant que l'Espagnol sera là, Frank McCourt en sera le propriétaire. Les deux hommes ont noué une vraie relation de confiance depuis quatre ans. Mais sur RMC, maître Poulmaire a indiqué que des discussions avaient bien lieu !

Sur le plateau de Rothen s'enflamme, l'avocat, qui est proche de l'OM depuis des années, a assuré qu'il était en contacts avec de potentiels investisseurs. Secret professionnel oblige, il n'a pas pu en dire plus, ni dévoiler les noms de ces investisseurs. Mais il a également assuré qu'il était en permanence sollicité car l'OM attire énormément. De quoi, en tout cas, relancer les spéculations sur une vente prochaine.

🎙️ Me. Poulmaire, avocat à l’origine de l'arrivée de McCourt à l'OM : "Oui, on me sonde pour un rachat de l'OM." #RMCLive pic.twitter.com/ewD8HUwdqC