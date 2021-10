OM : un rendez-vous exceptionnel programmé face à Lorient ?

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Ce sera le tout premier. Le premier match sans lui, sans leur Boss à qui ils tenaient tant. On parle ici, et vous l'avez compris, de Bernard Tapie, décédé dimanche dernier, et qui plonge les supporters de l'OM dans une infinie tristesse. Dans quelques jours, passés les différents hommages, les joueurs de l'OM retrouveront la pelouse du Vélodrome pour la venue, en Ligue 1, du FC Lorient.

Et si l'on peut (déjà) s'attendre à d'innombrables tifos dédiés à Tapie dans les virages, le club olympien aurait eu l'idée de mettre les petits plats dans les grands. Et de faire en sorte que la fête soit belle avec la présence de tous les champions d'Europe 1993. C'est du moins une information qui circule sur les réseaux sociaux et qui se doit d'être encore confirmée. A noter que la famille de l'ancien président serait également attendue.

