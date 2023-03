OM : un renfort de taille inespéré pour la fin de saison ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L’information n’est pas passée inaperçue, hier. Les supporters de l’OM ont enflammé la Twittosphère avec un seul cliché à l’appui, celui d’Amine Harit courant de nouveau sur les terrains de la Commanderie.

Gravement blessé et opéré juste avant la Coupe du monde au Qatar, pour laquelle il a dû déclarer forfait, le milieu offensif marocain a en effet repris la course à l’écart de ses coéquipiers de l’OM et semble en avance sur ses temps de passage dans sa période de convalescence.

Reste à savoir si le joueur de 25 ans sera en mesure de revenir en compétition officielle ? « Normalement non mais sait on jamais une bonne surprise », précise le compte Twitter Infos OM.