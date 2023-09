OM : un sale souvenir hante encore les nuits d'une légende marseillaise

Tout y est passé. Les bons comme les très mauvais souvenirs. Eric Di Meco, légende l'OM qui a remporté la C1 en 1993 face au Milan AC, est longuement revenu sur sa carrière de défenseur olympien au travers d'un entretien vidéo accordé au site officiel.

Et si la défaite face à l'Etoile Rouge de Belgrade, à Bari, reste forcément un douloureux moment, c'est un autre match marqué d'histoire du club phocéen qui retient tout d'abord son attention. Celui face au Benfica Lisbonne, à la Luz, avec un but marqué de la main.

"La main de Vata, qui est faite devant moi. Alors que je le tiens, je me sens encore aujourd'hui responsable parce que peut-être que si je le marque autrement, il n'aurait pas fait la main."

Pour résumer

