OM : un scandale dénoncé entre Longoria et un lofteur !

L'aventure de Chancel Mbemba a pris un tournant inattendu cet été avec la mise à l'écart du défenseur congolais, qui ne portera plus jamais le maillot phocéen. L'ancien joueur du FC Porto a été placé dans le loft des indésirables, à l'instar de Jordan Veretout notamment, et il s'y trouve encore aujourd'hui, faute d'avoir trouvé preneur au Mercato. Une situation que déplore l’ancien sélectionneur de la République Démocratique du Congo, Claude Le Roy.

"Chancel, c’est quelqu’un d’extrêmement facile à gérer, qui est toujours prêt à tout donner"

"C’est invraisemblable d’arriver à une telle situation, a regretté Le Roy sur Radio France. Chancel, c’est quelqu’un d’extrêmement facile à gérer, qui est toujours prêt à tout donner. Ce comportement de l’OM à son égard est indigne. Cela m’étonne même de quelqu’un comme Pablo Longoria, une telle attitude. Ou alors ça veut dire qu’il n’y a plus que le fric qui compte et que l’humain, on l’oublie complètement." A méditer... ou non.