OM : une tactique de Sampaoli s'est retournée contre lui

Fort de six points d'avance sur les trois équipes derrière lui au classement, l'Olympique de Marseille peut commencer à envisager une saison prochaine avec la Champions League à son programme. La victoire renversante sur Nantes (3-2) hier a confirmé que la dynamique des dernières semaines (8 victoires d'affilée) n'avait pas été ébranlée par la défaite à Paris. Tous les voyants semblent au vert... sauf un !

En effet, comme l'explique La Provence dans son édition du jour, la prestation de Pau Lopez a été inquiétante. Le gardien espagnol s'est montré fébrile, comme trois jours plus tôt au Parc (1-2). Il joue avec "la peur au ventre", comme l'écrit le quotidien régional. "Il a perdu sa sérénité de l'automne et se montre de plus en plus fébrile." La faute à la rotation voulue par Sampaoli, qui a certes relancé Steve Mandanda mais qui semble avoir perdu l'Espagnol.

L' #OM s'est imposé hier soir à domicile face à Nantes 3-2. Une victoire qui permet aux hommes de #Sampaoli de compter 6 points d'avance sur les poursuivants #OMFCN https://t.co/Qn2zRKaf3K — La Provence OM (@OMLaProvence) April 21, 2022

Pour résumer Si l'OM s'est imposé hier soir face au FC Nantes au terme d'un match renversant (3-2), son gardien, Pau Lopez, n'a pas été rassurant, loin de là. La rotation voulue par Jorge Sampaoli avec Steve Mandanda commence à montrer ses limites.

Raphaël Nouet

Rédacteur