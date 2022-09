OM : un succès à Auxerre et une belle promesse en fin de saison ?

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Ce n'est que le début de saison, certes. Et la victoire, aussi importante soit-elle, remporté hier samedi, était sur le terrain d'Auxerre, qui n'est pas vraiment un concurrent direct. Reste que l'OM est au rendez-vous et que les joueurs de Tudor enchaînent les bons résultats. 5 victoires, un match nul, de quoi envisager sereinement la suite et bien préparer la Ligue des Champions.

Quant à la Ligue 1, la statistique ci-dessous est on ne peut plus claire : quand Marseille débute bien ses saisons, cela termine par une place en C1.