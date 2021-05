OM : un transfert, une défaite face aux Verts et Thauvin prend cher

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Florian Thauvin et l'OM, c'est désormais de l'histoire ancienne. Plus qu'une rencontre au Vélodrome, dimanche prochain contre Angers, et le Marseillais tirera sa révérence avant de rejoindre le Mexique et le club d'André-Pierre Gignac, les Tigres de Monterrey. Au lendemain de l'annonce du transfert, "Flothauv" était nécessairement attendu sur la pelouse du chaudron, à Saint-Etienne, et face aux Verts pour une rencontre qui pouvait permettre aux Olympiens de consolider leur 5e place au classement.

Résultat, une défaite (0-1), une faible prestation de Thauvin et un carton jaune qui l'empêchera de disputer le tout dernier match de la saison face au FC Metz. Dans les colonnes de La Provence, on ne peut pas vraiment dire que la fin de l'histoire entre Thauvin et Marseille soit synonyme de grand bonheur. Bien au contraire.

Extraits : "Deux jours après avoir annoncé son départ pour les Tigres, au Mexique, et posé avec son futur maillot, ce qui n'a pas été du goût de nombreux supporters de l'OM, l'ailier de 28 ans a stupidement accroché le maillot de Denis Bouanga, obligeant Johan Hamel à voir jaune(...)Arrivé en Provence en 2013, Thauvin disputera donc son dernier match en ciel et blanc dimanche prochain, à l'occasion de la venue d'Angers au Vélodrome. Une fin en eau de boudin, qui n'est pas digne de ses sept saisons et demie, ses 280 matches, ses 86 buts. Face aux Verts, hormis un coup franc frôlant la cage d'Étienne Green (27) et un retour salvateur dans les pieds d'Adil Aouchiche (73), il n'a rien fait de bon, une nouvelle fois, paraissant emprunté et guère mobilité. Avec, déjà, la tête ailleurs ? Certains n'hésitent pas à franchir le pas. D'autant qu'avant le coup d'envoi, il a été aperçu en grande discussion avec le Stéphanois Timothée Kolodziejczak, passé par... les Tigres, de 2017 à 2018."