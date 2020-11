OM : un trophée, le scalp du PSG, des points en C1… les objectifs de Villas-Boas dévoilés !

Passionné du club de sa ville natale, le FC Porto, André Villas-Boas n'a pas apprécié que son OM montre un visage lamentable au estadio Dragao le 3 novembre (0-3). Ce qui a occasionné une réunion musclée avec ses joueurs à leur retour en Provence. Plusieurs médias avaient alors annoncé que l'entraîneur portugais avait fixé des objectifs à ses troupes. L'Equipe vient de les révéler. Ils sont plutôt ambitieux.

6 points sur 9 en Champions League !

Commençons par le plus réaliste : rester invaincu en L1 jusqu'à la trêve. Les Marseillais s'étant déjà frottés au PSG (1-0), au LOSC (1-1) et Lyon (1-1), il ne leur reste plus qu'à croiser le fer avec le Stade Rennais et éventuellement l'AS Monaco si cette dernière confirme ses bonnes dispositions. Ne plus perdre d'ici janvier est de l'ordre du possible, surtout quand on voit que les Phocéens sont capables de gagner en jouant très mal et en tirant qu'une seule fois au but, comme à Strasbourg (1-0) vendredi dernier.

Le reste relève davantage de la science-fiction qu'autre chose… André Villas-Boas veut que ses hommes prennent 6 points sur 9 lors de la phase retour de la Champions League qui les verra accueillir le FC Porto puis l'Olympiakos avant de se déplacer sur la pelouse de Manchester City. Au vu de leurs prestations depuis le début de la compétition, prendre deux points contre les Portugais et les Grecs, mettant ainsi fin à la série de 12 défaites, serait déjà énorme. Enfin, AVB veut se payer le scalp du PSG dans le Trophée des Champions, s'il a lieu comme prévu en janvier. Sans doute a-t-il été rassuré par la victoire au PSG en septembre. Mais à ce moment-là, le club de la capitale avait quasiment tous ses titulaires sur le flanc. Villas-Boas a-t-il raison de se montrer aussi ambitieux ? Réponse dans trois mois !

