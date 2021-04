OM : un tweet pro PSG interpelle au sujet du violent cambriolage de Tapie

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Le coupe Tapie a été molesté hier à son domicile de la région parisienne. Selon RTL, quatre individus les ont frappés et ligotés avant de repartir avec leur butin, dont le montant n'a pas été communiqué. « On ne peut pas parler, ce n'est pas possible », a déclaré Dominique Tapie au micro de la radio. On s'en sort avec beaucoup d'hématomes. »

Légèrement blessée pendant la séquestration, cette dernière a été transportée à l'hôpital. De son côté, Bernard Tapie a refusé d'être pris en charge. La police judiciaire de Versailles mène désormais les investigations pour vol aggravé avec violences et séquestration.

« Nanard en trois coups de fils, il te fait débarquer la mafia mondiale »

Nicolas Hortus, qui gère de main de maître le site pro PSG Canal Supporters, s’est fendu d’un tweet qui peut interpeller sur le sujet : « Les imbéciles qui ont ligoté et cambriolé Bernard Tapie et son épouse, en plus d’être des grosses mer***, sont également inconscients.. Nanard en trois coups de fils, il te fait débarquer la mafia mondiale.. Pas dit qu’on les retrouve un jour du coup... »