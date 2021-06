OM : un vieil ennemi du club envoie des fleurs à McCourt et Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Fini le temps de la rivalité entre l'OM et son AJA... Dans La Provence, Guy Roux a posé son regard sur l'actualité de l'OM et il a notamment mis en avant deux hommes : Franck McCourt et Jorge Sampaoli.

Guy Roux apprécie les qualités de meneur d'hommes de Sampaoli

« Je suis agréablement surpris de l'attitude de Frank McCourt, a glissé l'ancien coach d'Auxerre. Je m'aperçois qu'il est persévérant, qu'il a donné beaucoup plus que ce qu'il avait prévu. Il a sauvé l'OM et continue de le faire ». Et à Guy Roux d'ajouter : « M. Sampaoli s'y est bien pris, il s'est tout de suite mis les joueurs dans la poche, y compris le meilleur (Payet) qui était le plus en difficulté. »