OM : Ünder craque devant les supporters et lance un avertissement au PSG

Cengiz Ünder semble comme un poisson dans l’eau à l’OM. Arrivé sur la pointe des pieds l’été dernier en provenance de l’AS Rome, l'ailier droit turc est devenu le véritable chouchou des supporters marseillais grâce à ses performances depuis le début de la saison (12 buts, 4 passes décisives). Avant le choc ce jeudi en Grèce en Ligue Europa Conférence, le joueur de 24 ans en a profité pour déclarer sa flamme à l’OM.

« Les Grecs font partie des publics les plus chauds, notamment ceux du PAOK. En Turquie, j'ai vécu les ambiances les plus folles, mais je peux vous dire qu'à Marseille, je retrouve ça, a-t-il affirmé dans La Provence. Je suis passé par la Roma, mais ce n'est quand même pas comme à l'OM. Ici, c'est l'ambiance la plus folle que j'ai connue. Marseille, c'est fou ! Ça me stimule, je ne peux plus m'en passer. Le tifo ? C’est l’un des événements les plus marquants et les plus exceptionnels que j’ai vécus. J’en ai eu des frissons. J’étais très fier pour mon pays, pour moi. En voyant ça, je me sens redevable. »

Après avoir dit tout le bien qu’il pensait des supporters de l’OM, ce même Ünder a envoyé un message salé au PSG avant le Classique programmé dimanche au Parc des Princes contre le PSG en clôture de la 31e journée de Ligue 1 (20h45). « C’est le match phare du championnat français. On affronte une équipe qui a beaucoup de joueurs talentueux. Mais notre objectif, c'est de ramener des points, a-t-il ajouté. Nous sommes en forme, nous ne sommes pas complexés. Nous irons là-bas pour jouer et garder la 2e place. »

Bastien Aubert

Rédacteur