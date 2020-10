OM : Une absence de taille est confirmée dans les rangs de Manchester City (Officiel)

Sergio Agüero, qui s'est blessé à une cuisse samedi contre West Ham, était annoncé forfait pour affronter l'OM en Ligue des champions par le quotidien espagnol AS. L'Argentin avait été aligné samedi contre West Ham (1-1) mais il avait dû céder sa place à la mi-temps, touché aux ischios. Selon AS, il pourrait être absent une quinzaine de jours.

Confirmation des propos de AS avec le groupe de Pep Guardiola qui est tombé il y a quelques minutes. Aucune trace de l'attaquant argentin.

L'ancien joueur de l'Atlético Madrid aurait passé des examens hier. Et City aurait déjà prévenu la sélection argentine qu'il ne serait pas disponible pour les deux prochains matches de l'Albiceleste face au Paraguay le 12 novembre, puis au Pérou le 18.

📊| Manchester City in the #UCL under Pep Guardiola with and without Sergio Agüero starting:



