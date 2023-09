OM : une ancienne gloire passée par l'ASSE pose sa candidature pour remplacer Marcelino

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Si la démission de Marcelino n’est pas encore officielle ni acceptée par les dirigeants de l’OM, la succession de l’Espagnol est déjà lancée. Alors que Jean-Pierre Papin est annoncé sur le banc jeudi pour Ajax Amsterdam – OM, les candidatures spontanées affluent déjà pour le poste.

Brandão déjà candidat !

Parmi les techniciens prêts à prendre la suite de l’ancien coach de Bilbao et de Valence : Brandão (43 ans). Ne se cachant plus d’être à la recherche d’un poste et présent récemment à Saint-Etienne ou à Marseille, l’ancien attaquant brésilien – passé par l’OM entre 2009 et 2012 – s’est déjà proposé publiquement sur X (anciennement Twitter).

« Je suis déjà prêt », a posté Brandão, clichés de sa remise de diplôme à l’appui. Pour vendre son profil, l’ancien buteur olympien a rappelé qu’il connaît « très bien la Ligue 1 » et a « déjà remporté sept titres ». Audacieux comme démarche…

