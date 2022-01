OM, une année 2021 de folie : le Boss dans le paradis bleu ciel et blanc (2/5)

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

On s’y préparait, forcément, vu son combat avec le cancer depuis plusieurs années. Mais il n’empêche que l’annonce du décès de Bernard Tapie le 3 octobre 2021 a eu l’effet d’une onde de choc pour tous les supporters de l’OM et même tous les Marseillais. Ce qui a suivi pour ses obsèques avec cette cérémonie très émouvante au Vélodrome, l’hommage de cette ville où il n’est pas né mais où il a été enterré, a été extraordinaire. Idem pour les tifos du Vélodrome à son effigie le 14 octobre, pour la réception de Lorient (4-1). Ce fut d’ailleurs l’une des rares victoires de cette première partie de saison à domicile, tout sauf un hasard…

Comme l’a titré L’Equipe au lendemain de son décès, Bernard Tapie sera « A jamais le Boss » pour les supporters de l’OM. C’est lui qui, en 1986, a sorti le club de l’anonymat dans lequel la relégation de 1980 l’avait condamné. Lui qui a réalisé un recrutement incroyable année après année pour bâtir une équipe spectaculaire, puis un palmarès remarquable et enfin une victoire unique, celle du 26 mai 1993 en Champions League. Si l’OM est le club le plus populaire de France aujourd’hui, c’est grâce à lui et uniquement à lui. Rarement un homme n’aura autant incarner une ville, un club, même dans ses aspects les plus sombres.

