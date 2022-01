OM, une année 2021 de folie : Longoria, 2 mois pour rebâtir un effectif (3/5)

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Il a débarqué dans le courant du mois de juillet 2020, connu de quelques experts seulement. Et pour son premier gros coup, Luis Henrique, il a trouvé le moyen de se brouiller avec André Villas-Boas. L’entraîneur portugais voulait un buteur, Pablo Longoria, qui était alors directeur du recrutement (sorry, my dear JHE : Head of Football), lui a déniché un ailier mal dégrossi et pas majeur pour plus de 10 M€. Ça partait plutôt mal. Et puis les supporters ont débarqué à la Commanderie, et puis Villas-Boas est partir, et puis Longoria a été promu. Et alors, on a vu…

Avec très peu d’argent mais beaucoup d’idées, l’Espagnol a réalisé un véritable tour de force en rebâtissant un effectif compétitif. Pourtant, il y avait de quoi s’inquiéter vu l’héritage du trio Eyraud-Zubizarreta-Garcia. Mais en s’appuyant sur un flair indéniable, Longoria a réussi à trouver un successeur digne ce nom à Mandanda (Pau Lopez), le défenseur le plus impressionnant depuis dix ans (William Saliba), un milieu combatif comme peu (Mattéo Guendouzi), un ailier explosif (Cengiz Ünder), etc. Même les semi-échecs type Gerson ou Konrad De La Fuente sont intéressants ! L’OM s’est enfin doté d’un dirigeant ayant le nez creux en matière de transferts. Pourvu qu’il le garde longtemps !

Le 12e homme est passé par toutes les émotions que ce soit à l'@orangevelodrome ou en déplacement 🔵⚪️🔥



Le zapping du #12h est disponible 👉 https://t.co/lXWvPTFbdH pic.twitter.com/wmhi3QYISo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 25, 2021