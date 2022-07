OM : une arrivée plus tôt que prévu pour Tudor ?

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

La Provence a annoncé qu'Igor Tudor, qui devrait devenir le nouvel entraîneur l'Olympique de Marseille, devrait arriver ce lundi dans la cité phocéenne pour y signer un contrat de deux ans et diriger sa première séance d'entraînement.

Mais selon les indiscrétions du journaliste italien, Fabrizio Romano, le technicien croate, qui devrait arriver avec un adjoint, un préparateur physique, un entraîneur des gardiens et un analyste vidéo dans son staff, serait finalement attendu à Marseille dès ce samedi soir. Sa signature à l'OM devrait avoir lieu ce dimanche tandis que l'officialisation devrait intervenir ce lundi.

Igor Tudor will arrive in Marseille tonight. Full agreement in place to become new OM manager: paperworks to be signed tomorrow, then official statement expected on Monday. 🚨⚪️🔵 #OM



Tudor did great job at Verona last season and OM will go for him as replacement for Sampaoli. pic.twitter.com/9mRCT0YNg5