OM : une autre catastrophe en route, en plus de la Champions League ?

Il y a deux jours, L'Equipe a annoncé que les finances du Paris Saint-Germain, déjà fortement impactées par l'arrêt prématuré de la Ligue 1 en 2019/20, allaient déguster cette saison, qui voie les rencontres se jouer sans public. Le déficit annoncé état de 200 M€. Une information qui a forcément réjoui les autres supporters, tant le dopage financier du Qatar a tué la compétition en France depuis 2011. Seulement voilà, Daniel Riolo a ramené tout le monde à un peu plus de pondération sur RMC.

L'OM peut perdre jusqu'à 150 M€ avec la crise

C'est une évidence mais le journaliste a tenu à le rappeler : tous les clubs sont impactés par la crise sanitaire. Si le PSG morfle plus parce qu'il fixe des tarifs très élevés au Parc des Princes, les clubs ayant de grosses affluences, en tête desquels on retrouve l'Olympique de Marseille, vont également prendre très cher.

"Le PSG peut perdre plus de 200 M€. Lyon et l’Olympique de Marseille peuvent perdre jusqu’à 150 M€. Bordeaux 80 M€ et aussi 200 M€ pour Monaco. Ce sont des pertes absolument colossales…" Les dirigeants marseillais regretteront peut-être alors de ne pas avoir vendu de joueur cet été. Et croiserons les doigts pour qu'André Villas-Boas ait à nouveau qualifié son équipe pour la lucrative C1…