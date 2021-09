OM : une autre recrue qu'Ünder mène la danse en L1

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Dès son premier match en Ligue 1, Luan Peres s'était distingué avec un tacle magnifique ayant désamorcé une contre-attaque montpelliéraine en fin de match. On savait le grand défenseur central brésilien très bon techniquement, doué pour les longues ouvertures et les grandes chevauchées vers l'avant. On l'a découvert excellent tacleur.

Depuis, il n'a fait que confirmer cette capacité à récupérer le ballon avec ce geste spectaculaire qui plaît aux supporters. D'ailleurs, après quatre journées de Ligue 1, il est le joueur ayant réussi le plus de tacles (12), devant le Strasbourgeois Dimitri Liénard, l’Angevin Jimmy Cabot et le Monégasque Jean Lucas (11). De quoi valider une fois encore l'excellent recrutement de Pablo Longoria cet été !

📈 Luan Peres se glisse à la première place du classement... #OM #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/afyZiJhOCa — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 8, 2021