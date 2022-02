OM : une bonne nouvelle se profile après la catastrophe niçoise

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

On espère pour Jorge Sampaoli et ses joueurs qu'ils ont mieux digéré la rouste à Nice (1-4) que leurs supporters. Car c'est peu dire que ceux-ci ont mal vécu l'élimination de la Coupe de France alors qu'une victoire finale leur tendait les bras en cas de qualification. Cela fait 33 ans qu'ils n'ont plus remporté cette compétition et une décennie maintenant que l'OM n'a plus soulevé de trophée. Un coup dur, donc. Mais, bonne nouvelle avant le déplacement à Metz dimanche soir, les Marseillais sont assez réactifs cette saison après une désillusion.

La Provence rappelle qu'après les cinq précédentes défaites de cette saison, l'OM a engrangé quatre victoires et un nul. Après Lens (2-3) le 26 septembre, il avait obtenu un 0-0 contre Galatasaray au Vélodrome. Après le 0-2 à Lille le 3 octobre, il a largement battu Lorient (4-1). Suite au revers 2-4 à Galatasaray le 25 novembre, il a dominé Troyes (1-0) au Vélodrome. Après le 1-2 à domicile contre Brest le 4 décembre, il a vaincu le Lokomotiv Moscou (1-0). Et enfin, la semaine dernière, il a écrasé Angers (5-2) trois jours après avoir perdu à Lyon (1-2). De bon augure avant Metz !

"C'est une soirée à oublier, on doit se concentrer sur dimanche"#OM #TeamOM https://t.co/4TygejWbLw — La Provence OM (@OMLaProvence) February 10, 2022