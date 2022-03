OM : une bonne nouvelle tombe pour Arkadiusz Milik

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

D'ores et déjà forfait pour le barrage de Coupe du Monde Pologne – Suède après sa blessure face à l'Ecosse, Arkadiusz Milik a passé de nouveaux examens ce samedi pour établir la gravité de réelle de sa lésion aux ischios-jambiers.

D'après L'Equipe, les derniers tests sont plus que rassurants pour l'OM. L'absence de Milik ne devrait pas excéder une dizaine de jours. Initialement annoncé forfait pour le match contre l'ASSE et le PAOK Salonique, l'ancien buteur de Naples pourrait finalement être apte pour le choc de Ligue Europa Conférence du 7 avril prochain face aux Grecs... ou au pire pour le derby OM – MHSC trois jours plus tard au Vélodrome.

Milik seulement absent pour l'ASSE ? Si la Provence a annoncé une absence d'une quinzaine de jours pour Arkadiusz Milik à l'OM, l'international polonais pourrait revenir plus tôt. Son indisponibilité pourrait même ne concerner que le match face à l'ASSE samedi prochain.

Alexandre Corboz

Rédacteur