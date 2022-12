OM : une décision forte prise pour éviter un désastre survenu à l'OL

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Lorsque le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France a opposé Hyères à l'OM, le président du club varois, Mourad Boudjellal a immédiatement demandé à ce que la partie ait lieu au stade Mayol de Toulon, dont il a dirigé le club de rugby. Ce qui a été accepté dans un premier temps. Mais devant les signaux d'alarme envoyés par les supporters marseillais, la Fédération a décidé de revenir sur cette décision car elle craignait pour la sécurité des spectateurs aux abords de l'enceinte.

C'est qu'un gros antagonisme a opposé les ultras marseillais et toulonnais dans les années 80 et 90, jusqu'à ce que le RCT soit rayé de la carte du football professionnel. Jouer ce match à Mayol aurait pu être l'occasion de réveiller de vieilles rancunes et d'assister à des scènes d'émeutes dignes de celles observées à Charléty lors de Paris FC-OL en décembre 2021. Scènes d'émeutes qui ont valu aux Gones une exclusion de l'édition précédente de la Coupe de France et de celle en cours. Ce qui aurait été regrettable pour l'OM, qui a fait de cette compétition son objectif de la saison. Selon toute vraisemblance, Hyères-OM devrait se jouer... au Vélodrome !