OM : une embuscade bien connue du PSG attend les Marseillais

L’OM est bien engagé en Ligue Europa Conférence. Vainqueurs à l’aller du PAOK, les olympiens sont en ballotage favorable avant le match retour. Un match qui sera disputé en Grèce, sans supporters de l’OM. Avant le match, un ancien joueur du club marseillais se rappelle un match contre le club grec.

Dans La Provence, Daniel Bravo revient sur un match qu’il a disputé avec le PSG contre le PAOK en 1992 et sur la ferveur des supporters grecs : « Nous menions 2-0 à la pause et ils ont commencé à pousser les grillages. Ils ont fini par tout défoncer et ont envahi la pelouse. On est resté une bonne heure dans le vestiaire et les officiels sont venus nous dire que le match ne reprendrait pas ». Rien n'a vraiment changé dans les coulisses du PAOK.

« Quand tu es joueur là-bas, ce n’est pas simple, tu sais qu’ils peuvent venir au centre d’entraînement s’ils ne sont pas contents, témoigne dans L’Équipe Charles Itandje après avoir passé deux ans au PAOK (2013-2015). Je me souviens d’un lendemain de match où un coéquipier était arrivé à l’entraînement avec l’arcade ouverte et l’œil très enflé. Cela avait chauffé avec les fans en sortant du stade la veille et il avait reçu une bouteille en plein visage. Parfois, j’ai un peu flippé. » La tâche s'annonce donc compliquée pour l'OM, qui devra en plus faire le déplacement sans ses supporters.

