OM : une figure du club et de l’OL n’épargne pas les Marseillais après les incidents à Nice

Valbuena allume les Marseillais après Nice - OM. L’ancien marseillais, interrogé par RMC Sport dans l’émission Rothen s’enflamme a jugé le comportement de Jorge Sampaoli, Mattéo Guendouzi et Alvaro Gonzalez inacceptable.

« Dimitri Payet n'a pas à avoir une réaction comme ça, mais on peut comprendre, c'est une réaction humaine. Par contre, le comportement d'Alvaro Gonzalez et de Mattéo Guendouzi, qui sont partis encore plus attiser les choses, ce n'est pas normal. Au lieu d'aller voir Dimitri Payet et de lui dire 'viens, on retourne aux vestiaires', ils ont attisé les choses. » a déclaré le joueur passé par l’OL et l’OM.

Valbuena juge Sampaoli responsable du comportement de ses joueurs

"L'autre chose que je n'ai pas comprise, et ça va être un problème pendant toute la saison, c'est le comportement de l'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli. Tu ne peux pas montrer ça devant tes joueurs. Aujourd'hui, ils sont à l'image de leur entraîneur : trop excités. Tu peux avoir du caractère, et il faut qu'ils en aient. Mais il ne faut pas tout mélanger. Voir Sampaoli comme ça, ce n'est pas acceptable. ». Le message est clair, les marseillais ont aussi leur part de responsabilité selon Valbuena.

🎙 Mathieu Valbuena : "Payet n'a pas à avoir une réaction comme ça, mais on peut comprendre, c'est une réaction humaine. Par contre, le comportement d'Alvaro et Guendouzi, ce n'est pas normal. Même chose pour Sampaoli, tu ne peux pas montrer ça devant tes joueurs." #rmclive pic.twitter.com/wQILYiapNb — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 24, 2021