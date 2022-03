OM : une invitée magnifique était au Vélodrome pour le choc contre l'OGC Nice

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Généralement, c'est du côté du Parc des Princes qu'il faut se rendre pour trouver du people à foison. Mais dimanche soir, c'est au Vélodrome qu'il y avait quelques visages connus. Et notamment l'un des plus célèbres et jolis de France, celui de Sophie Marceau. L'actrice de 55 ans est venue en toute discrétion, comme très souvent avec elle, mais un supporter l'a photographiée et a diffusé sa photo sur les réseaux sociaux.

On ne sait pas qui elle supportait - si elle supportait une équipe - ni si elle a apprécié le spectacle. Mais le visage qu'elle fait sur la photo montre qu'elle a au moins été impressionnée par l'ambiance dans les tribunes du Vélodrome. Il aurait été difficile de ne pas l'être...

Raphaël Nouet

Rédacteur