OM : une légende a trouvé mieux que Sampaoli et Longoria pour attirer des grands noms

Avec un personnage aussi haut en couleurs que Pascal Olmeta, il y a souvent à boire et à manger dans ses interviews. Celle parue hier dans La Provence n'a pas dérogé à la règle. Le gardien de l'OM de 1990 à 1993 a notamment plaidé pour qu'il y a plus de Marseillais au sein du club, prenant ainsi à contre-pied l'ancien président Jacques-Henri Eyraud. Il a aussi milité pour que des anciens joueurs comme Jean-Pierre Papin ou Manuel Amoros figurent dans l'encadrement technique. Pourquoi pas…

"Des joueurs se prostitueraient pour venir jouer à l'OM"

En revanche, on n'a pas trop compris son idée de faire appel à… Eric Cantona pour entraîner l'OM ! "À l'époque, un joueur aurait tué pour venir à l'OM ! Mais tout ça, c'est fini car il n'y a pas les hommes qu'il faut à la direction du club. Demain, si un coach comme Eric Cantona débarque à Marseille, il y a des joueurs qui se prostitueraient pour venir jouer à l'OM ! Certains ne rêvent plus de l'OM et c'est malheureux. Il faut d'abord demander aux joueurs : voulez-vous rester ? Partir ? Mourir pour l'OM ?"

Pas sûr que faire appel à un homme, certes marseillais de naissance, mais qui a jeté le maillot du club au sol un jour de colère et qui n'a montré aucune aptitude comme entraîneur soit une bonne idée. Pas sûr non plus qu'Eric Cantona parle à la génération de joueurs actuelle. Un Boubacar Kamara, par exemple, est né deux ans après sa retraite sportive…