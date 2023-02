OM : une légende de l'OL encense Longoria

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

C'est un mercato à 50 M€ qu'a réalisé Pablo Longoria lors de ce mois de janvier. Ruslan Malinovskyi (10 M€ plus 3 M€ de bonus), Azzedine Ounahi (8 M€ plus 2 M€ de bonus) et Vitinha (32 M€) ont débarqué, formant le meilleur recrutement de Ligue 1, en attendant de voir si les trois justifieront l'investissement sur le terrain. La façon dont le président de l'OM mène sa barque force en tout cas l'admiration de Juninho. Sur RMC hier soir, la légende de l'OL a dit combien elle respectait le travail du dirigeant espagnol et de son équipe.

« Vitinha est capable de jouer à une touche de balle. C’est un joueur très intéressant pour l’Olympique de Marseille. Oui, c’est un bon joueur de tête. Un joueur avec de l’agressivité qui a une envie de gagner. C’est un joueur qui va plaire aux supporters de l’Olympique de Marseille. Je pense que c’est un bon joueur qui est capable de réaliser des bonnes choses à l’OM. Après, c’est vrai que Marseille manquait légèrement de qualité technique quand ça joue à trois derrière. Il y a aussi eu un changement d’entraîneur qui n’était pas prévu, on en a beaucoup discuté en première partie de saison, puisque les dirigeants pensaient que l’ancien entraîneur allait continuer, mais je pense que Marseille fait des bonnes choses. Et avec Vitinha, c’est une force de plus. »