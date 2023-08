OM : une légende du club ouvre la porte à un retour

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Depuis l’arrivée de Pablo Longoria à la présidence de l’OM, plusieurs légendes olympiennes ont pu travailler au sein du club, avec un rôle différent pour chacune. Un ancien coéquipier de Djibril Cissé pourrait faire son retour chez les Phocéens.

Vers un retour de Mamadou Niang ?

Interrogé dans l’émission « J-1 » de Canal+ Sport Afrique, Mamadou Niang déclare : « Pourquoi pas, on en discute... Je suis très proche du président Pablo Longoria et de son assistant Pedro (Iriondo), on échange souvent. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, mais pourquoi pas dans un futur proche ! ». Si une arrivée de l’ancien international sénégalais est une possibilité, reste à connaître le poste qui pourrait lui être proposé. En tout cas, son arrivée serait sans doute une merveilleuse nouvelle pour les supporters olympiens !

