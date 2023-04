OM : une légende sud-américaine rend hommage à Sanchez !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Entre génie du football sud-américain, on se comprend. Meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010, Diego Forlán a marqué de son empreinte sur le plan international avec l’Uruguay mais également en club avec l’Atlético Madrid. Dans une interview accordée à ESPN, l’homme de 43 ans a donné son avis sur la star chilienne de l’OM, Alexis Sanchez.

« C’est un grand joueur qui a beaucoup donné au Chili et au football mondial, et il est toujours d’actualité, ce qui est important. La maturité et l’expérience lui permettent de jouer à d’autres postes afin de rester à jour et d’être performant comme il l’est aujourd’hui », a-t-il d’abord expliqué avant de donner un conseil à “El Niño Maravilla“.

« Le temps passe pour tout le monde et, dans son cas, le fait de ne pas avoir la même vitesse et la même détermination que lorsqu’il était jeune fait de lui un joueur polyvalent, qui doit commencer à chercher d’autres horizons et d’autres positions », a-t-il confié. Sous les couleurs marseillaises, Alexis Sanchez a pour l’instant inscrit 16 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues.