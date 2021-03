OM : une nouvelle bombe sur la vente du club en préparation ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Thibaud Vézirian ne lâche pas : le journaliste de la chaîne L’Équipe a confirmé ses informations en affirmant récemment que l’OM serait bel et bien vendu prochainement. Cette hypothèse, qui fait rêver les supporters de l’OM, a pourtant été balayée d’un revers de main par Frank McCourt lors de sa récente visite à Marseille.

Le sujet n’est pas clos pour autant. Loin de là. Mis en demeure par l’OM, Vézirian ne parle plus d’une probable vente du club phocéen en public depuis quelques semaines. Pourtant, hier soir, il s’est exprimé en affirmant qu’il sortira du silence lorsque l’information sera actée et officielle !

« On se retrouvera quand ce sera le moment »

« Pour le moment, je n’ai pas le droit de parler publiquement de ce sujet. J’en parlerai quand ce sera officiel, a-t-il expliqué sur Massilia Foot. J’ai fait mon travail, je continue là-dessus et je continue d’avoir des informations même si je ne communique plus. Je suis un peu moins obnubilé mais je continue de suivre. Je comprends la logique et on se retrouvera quand ce sera le moment. »