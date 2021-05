OM : une nouvelle et sérieuse mise au point sur la vente du club !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Depuis plusieurs semaines maintenant, des rumeurs (farfelues ou non) circulent concernant une possible vente de l'OM avant la fin de saison. Alors que le journaliste Thibaut Verizian est sûr de son fait et continuer d'annoncer un closing proche avec l'Arabie Saoudite, de nombreux médias se rangent derrière la version officielle du clan McCourt en assurant que le club phocéen n'est pas à vendre.

Bien renseigné concernant l'OM, le patron des sports de RMC Sport Mohamed Bouhafsi, qui a toujours démenti les emballements de Twitter concernant la vente du club, a récemment fait l'objet de certaines critiques comme quoi il ferait de la rétention d'informations pour servir ses intérêts. Dans son live sur Facebook hier, le journaliste a fait une franche mise au point sur le dossier.

Bouhafsi l'assure, il n'y a aucun signal allant vers une vente OM cet été

« Je vais mesurer chacun de mes propos car c’est un sujet qui est tellement important pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Ça me permet aussi de m’expliquer. J’ai lu tellement de choses sur la vente de l’Olympique de Marseille, tellement de bêtises. j’ai lu que l’on avait des informations et qu’on ne les sortait pas. Ça fait onze ans que je suis dans le foot, jamais personne ne m’a demandé de ne pas siroter une info aussi importante. Dire qu’il y a une exclusivité qu’on ne puisse pas sortir l’info ou que Image 7 ( l’agence qui gère la communication de McCourt, ndlr) bloque, c’est une terrible bêtise. N’écoutez pas ces gens là car c’est de la bêtise sans nom… », s'est-il défendu en préambule, dans des propos rapportés par Footballclubdemarseille.

Refusant de critiquer les informations de Thibaut Verizian, Mohamed Bouhafsi assure simplement ne pas avoir le même son de cloche : « J’ai entendu dire que l’OM était vendu en février, en mars, puis en avril, et maintenant avant fin mai. Ce que je peux dire en mon nom et au nom de RMC Sport, c’est que l’on a aucune information sur une vente de l’OM. On a passé de multiples appels et aucun élément ne nous est remonté allant dans le sens d’une vente. On verra bien ce qui se passera avant le 31 mai… »