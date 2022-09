OM : une nouvelle révélation plombe encore plus Marseille en Ligue des Champions

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Il y a deux ans, l’OM avait fait fort en devenant la première équipe de l’histoire de la Ligue des Champions à enchaîner 13 défaites d’affilée en C1. Mais cette année, les Marseillais font encore parler d’eux après leur défaite contre l’Eintracht Francfort au Vélodrome (0-1), la deuxième en deux rencontres cette saison.

En effet, une nouvelle statistique rabaisse encore plus le club marseillais, encore une fois mal engagé en Ligue des Champions. L’unique réalisation de Jesper Lindstrom lors de OM - Francfort a été le premier but du club allemand en C1 depuis 1960, soit depuis plus de 62 ans. Il s’agissait également de la première victoire de l’Eintracht en LDC depuis six décennies. Certes, les Allemands ne s’y étaient plus qualifiés depuis, mais il fallait que ça tombe sur l’OM…