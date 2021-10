OM : une petite phrase de Rongier fait jaser au FC Nantes

Zapping But! Football Club

Formé à la Jonelière, Valentin Rongier a quitté le FC Nantes à l'été 2019 pour rejoindre l'Olympique de Marseille où il rayonne cette saison sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Dans un entretien accordé à à Soyons Foot, le milieu de terrain français s’est confié sur la ferveur à l'OM qu’il a comparé à Nantes. "Sur le plan personnel, je n'ai pas changé mes habitudes, même si je voyais beaucoup ma famille à Nantes. Niveau football, même si c'est un club populaire en France, la ferveur est incomparable avec Nantes." Une déclaration que les supporters des Canaris devraient apprécier...

