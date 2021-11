OM : une place chez les Bleus pour le Qatar réservée à un nouveau joueur de Sampaoli ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

La France disputera la Coupe du Monde 2022 dans un peu plus d’un an. En attendant, en mars, les Bleus devraient effectuer une tournée au Qatar de cinq ou six jours, où ils pourraient affronter le pays hôte, notamment, et une autre nation à déterminer.

Cela donnera une nouvelle occasion à Didier Deschamps d’observer le comportement des plus jeunes lors d’un séjour moyenne durée à l’étranger après le voyage d’octobre en Italie. Le 16 décembre, les champions du monde connaîtront aussi l’identité de leurs trois adversaires en Ligue des Nations.

Saliba performe dans une défense à 3 à l’OM

Cela ouvre donc quelques fenêtres pour voir émerger de nouvelles têtes. En mars 2018, Lucas Hernandez avait débarqué en sélection avant d’en devenir un pilier en Russie. En mars 2014, c’est Antoine Griezmann et Lucas Digne qui avaient connu la même expérience, lors du dernier rassemblement de mars : ils étaient tous les deux du voyage au Brésil, trois mois plus tard.

« Un an, cela laisse le temps à des joueurs comme Christopher Nkunku, Ibrahima Konaté, voire William Saliba, pas très loin des A, de forcer la porte s’ils continuent à être performants en club », souligne L’Équipe. Le quotidien sportif rappelle au stoppeur de l’OM, auteur d’un début de saison canon à Marseille, que le passage au 3-4-1-2 risque de modifier la structure de la liste des 23 et que l’intéressé a pleinement ses chances étant donné qu’il performe dans ce système sous la houlette de Jorge Sampaoli.

"Kylian Airways"



La une du journal L'Equipe de ce dimanche 14 novembre. pic.twitter.com/oLeCRdLVjT — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 13, 2021