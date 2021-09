OM : une polémique oppose le club à la DNCG sur fond de rivalité avec le PSG

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les supporters de l'OM n'ont pas compris que la DNCG impose à leur club de vendre des joueurs avant d'en recruter des nouveaux dans les derniers jours du mercato. Le recrutement marseillais était certes surveillé mais eux ne voient que le fait que le PSG, qui avait promis de vendre pour 100 M€ cet été, n'a pas non plus tenu sa promesse mais a en plus fait exploser sa masse salariale avec le recrutement de qui vous savez.

Pourquoi la DNCG se montre-t-elle aussi intransigeante avec l'OM et aussi conciliante avec le PSG ? La réponse est toute trouvée : son président, Jean-Marc Mickeler, est supporter du club de la capitale ! Des tweets dans lesquels il fait part de sa passion parisienne ont été exhumés pour justifier la cabale populaire sur les réseaux sociaux. Si l'on notera que la DNCG a effectivement tendance à rendre ses verdicts en fin d'après-midi les mercredis où le PSG joue au Parc des Princes, on se dit tout de même qu'un quelconque favoritisme serait forcément dénoncé par les autres clubs professionnels…

