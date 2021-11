OM : une polémique ternit la victoire à Clermont, Daniel Riolo tranche dans le vif

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

Pour son troisième match en une semaine, l'Olympique de Marseille est allé s'imposer ce dimanche sur la pelouse de Clermont (1-0), en clôture de la 12e journée de Ligue 1. D'un enroulé du pied gauche de toute merveille qui s'est logé dans le petit filet opposé d'Arthur Desmas, Cengiz Ünder a inscrit l'unique but de la rencontre (25e).

Mais une polémique a terni la victoire de l'OM. En effet, une main de Leonardo Balerdi dans sa surface n'a pas été sanctionné par le corps arbitral, qui aurait pu siffler pénalty pour les Clermontois. Mais pour le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo, l'arbitrage du match a été très bon.

"Benoit Millot a été excellent lors du match Clermont - OM. Je ne comprends pas par rapport à quoi il se fait tailler par les supporters de Clermont ? Il est bon dans tout ce qu’il a à faire. Il laisse beaucoup jouer. Sur le but de Cengiz Ünder, il faut arrêter, c’est du foot, il laisse jouer. En plus, il y a une autre action avec Gerson où il n’y a rien et il siffle pour compenser. C’est un jeu de contact, tu as le droit d’aller chercher le ballon dans les pieds de ton adversaire et de le toucher un peu quand même, jamais de la vie il y a faute de Dieng sur le but de Marseille. Gastien s’est énervé avec ça mais ce n’est pas pour ça qu’il a raison. Benoit Millot a le bon esprit, il laisse jouer, c’est très bien."

Récupération haute de Bamba Dieng, passe en profondeur de @MatteoGuendouzi, finition millimétrée de @cengizunder 🥰



Le résumé de #CF63OM 👉 https://t.co/Wv63cJjuEm pic.twitter.com/QK0szZMJkD — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 31, 2021